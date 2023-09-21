Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 15:32
E- devlet muvakakat işleminin kaldırılması

Merhaba, önceleri hızlıca muvafakat işlemi yapılıp adres kaydı yapilabilirken şimdi bu işlem e devlette bulunmuyor. Neden kaldırıldı? Nüfus dairesinde her iki kişinin bulunması gerekiyor diye zorunluluk veriliyor bazı durumlar için bu mümkün hale gelmiyor? Neden fayda sağlayan işlemler kaldırılıp ilkel yöntemler mecburi hale getiriliyor?

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