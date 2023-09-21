Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 15:42
Uzman öğretmenlik 530 TL!

Geçen sene seçimden dolayı ücretsiz olan sınav, bu sene 530 TL olarak yapılacakmış, korkarım ki bu sene ki sınav daha zor olacak ve kazanamayanlarin tekrar girmesi sağlanarak maalesef gelir beklenecektir. Öğretmenin ek gelirlerini traşlamaya devam ediyorlar. Dys yapmak nerede imkansız, ek ders enflasyon da eridi gitti ve de şimdi sınav parasıyla, öğretmenin aldığı maaşı bitirdiler


bulaşşıkk
Memur
21 Eylül 2023 16:26

Ohhhhhhhhhhhhhhhh. Suyundan da koyyy


Emir ka
Şube Müdürü
21 Eylül 2023 17:09
oooh ooh buyundan da koy koy.oy oy veripte sınava girecekler düşünsün baabba
bulaşşıkk, 1 saat önce

Ohhhhhhhhhhhhhhhh. Suyundan da koyyy


Kenan Kardeş
Aday Memur
21 Eylül 2023 17:26
Bizler geçen sene uzman olduk. Darısı diğer öğretmen arkadaşlarımın başına. Şimdiden başarılar dilerim.
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