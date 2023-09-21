Gürültü cimer şikayet

Senin adaylığın böylece sonlanır. Kendine daha az riski olan bir meslek bakmaya başla bence. Tutanak tutuyorsun bari bahse konu şahısla olay yerini tam olarak öğrenmek için aradığımız da şahıs gürültü konusunun sonlandıgini beyan etmesi üzerine şahısa gerekli bilgilendirmeler yapılarak ihbar konusunun gereği ortadan kalktığı için olay yerine gidilmeden normale donulmustur. diye tutanak tutsaydiniz. GPS takılı diye sahte tutanak mi tutulur?

Senin adaylığın böylece sonlanır. Kendine daha az riski olan bir meslek bakmaya başla bence. Tutanak tutuyorsun bari bahse konu şahısla olay yerini tam olarak öğrenmek için aradığımız da şahıs gürültü konusunun sonlandıgini beyan etmesi üzerine şahısa gerekli bilgilendirmeler yapılarak ihbar konusunun gereği ortadan kalktığı için olay yerine gidilmeden normale donulmustur. diye tutanak tutsaydiniz. GPS takılı diye sahte tutanak mi tutulur?