Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 15:53
Gürültü cimer şikayet

Arkadaşlar yeni memurum alt komşun telefonda biriyle kavga eder gürültü yapar şeklinde ihbar geliyor bizde gitmeden önce aradık devam ediyor mu gürültü diye sonlandı gürültü devam edecek olursa ararım dedi gürültü tekrar başlamış daha sonra komsunun yanına gidiyor komşusu bunu darp etmiş daha sonra bizim arkadaşı aramış gelmediz ben kendim indim beni dövdü diye biz ihbar olmayınca gitmedik yonlendirdik zaten çoktan hastaneye ayrılmış akabinde bizi cimere şikayet ediyor idari buro tutanak istedi intikal edilmiş gibi ayrıntılı tutanak tuttun verdik soruşturma aşamasına geçer mi


memuraday-y
Şef
21 Eylül 2023 15:54

İntikal etmediğiniz halde niçin intikal edilmiş gibi tutanak tuttunuz ki siz? Bu gerçek olmayan bir ifade oluyor.


Sinan Kocaman
Aday Memur
21 Eylül 2023 15:59

Intikal etmemek daha sıkıntı denildi bizim aracın genelde çipi takılı kalıyor

memuraday-y, 2 saat önce

İntikal etmediğiniz halde niçin intikal edilmiş gibi tutanak tuttunuz ki siz? Bu gerçek olmayan bir ifade oluyor.


memuraday-y
Şef
21 Eylül 2023 16:06

Resim belgenin düzenlenmesinde yalan beyan olarak değerlendirilirse?


85200258
Genel Müdür
21 Eylül 2023 16:42
Senin adaylığın böylece sonlanır. Kendine daha az riski olan bir meslek bakmaya başla bence. Tutanak tutuyorsun bari bahse konu şahısla olay yerini tam olarak öğrenmek için aradığımız da şahıs gürültü konusunun sonlandıgini beyan etmesi üzerine şahısa gerekli bilgilendirmeler yapılarak ihbar konusunun gereği ortadan kalktığı için olay yerine gidilmeden normale donulmustur. diye tutanak tutsaydiniz. GPS takılı diye sahte tutanak mi tutulur?

adalı-polis
Daire Başkanı
21 Eylül 2023 17:27

Gittik diye değilde olanı yazsanız dahi birşey olmazdı. Size kim veriyo bu aklı. Sizi gürültü içğn aramadı, sizi abi gürültü oluyor arada eğer gürültü olduğunda arasam gelir misiniz diye şu saate aradı, sizde tabiki geliriz, isterseniz 112 vasıtası ile de ekip talep edebileceğini, ama komşu olma sebebiyle size haber vermesi halinde de intikal edebileceğinizi beyan ettiğinize dair ifade bile verseniz bir cacık olmazdı. Resmi 112 ihbarı yok sizin neyin kafasındasınız adam neyi ispat edecek. Durduk yere başınıza iş aldınız. Atın tutanağı bence. Size bunu diyen idari büro inşallah muhakiki ayarlamıştı4

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