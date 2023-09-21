Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2023 15:53
Eş Durumunda PDC

Merhabalar,

657'e tabi Hemşireyim eşim iller arası ile muğla'ya gitti.

1-D Istanbul'dan 2-B Muğla'ya aile birliği mazereti tayin dilekçesi verdim. B grubunda doluluktan red gelme durumu olabilir mi?

Saygılarımla

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