Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Eylül 2023 15:54
Derece kademe maaş

1994 doğumluyum. Liseyi 4 yıl olarak elektrik elektronik bölümünde okudum. Üniversite 2 yıllık elektrik bölümünden 2014 Eylül ayında mezun oldum. 2015 Eylülde demir yollarında makinist işçisi olarak işe başladım. 2021 Haziran ayında istifa ederek; 2021 Haziran ayında Maliye Bakanlığında elektrik teknikeri olarak göreve başladım. 2023 Temmuz ayında açık öğretim işletme bölümünden lisans eğitimimi tamamlayarak mezun oldum. 2023 Ağustos ayı itibarı ile görev yaptığım birimde kademe/derecem ne olması gerekmektedir.


sifonyally
Memur
21 Eylül 2023 16:01

8-1'den başlarsın kardeşim lisans mezunu olduğunu için


Hbbgnd106
21 Eylül 2023 16:35

Makinist olarak çalıştığım sayılmaz mı

sifonyally, 2 saat önce

8-1'den başlarsın kardeşim lisans mezunu olduğunu için

Toplam 2 mesaj

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