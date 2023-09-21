Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 15:57
Üniversite bilgisayar teknisyeni veya teknisyen olan arkadaşlar cevaplarsa çok iyi olur

arkadaşlar üniversitede bu kadroda çalışan arkadaşlar çalışma şartları nedir maaşları nedir ? bilgi verirseniz çok mutlu olurum teşekkürler

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