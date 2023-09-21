Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 16:15
9. Sınıflarda Müfredat değişikliği

Arkadaşlar 9. Sınıflarda mufredat değişikliği ile ilgili bir şeyler konuşuluyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

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