Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 16:24
Uzman öğretmendik eğitim programı durumu

Mebbiste benim hala tamamlamanız gerekmektedir yazıyor bi bakar mısınız sizin de öyle mi? Henüz güncellenmedi o yazı bi bakıp söylerseniz sevinirim


bulaşşıkk
Memur
21 Eylül 2023 16:27

Bizimki tamamlandı yazıyor demekki sen tamamlamamışsın


Peliniin
Aday Memur
21 Eylül 2023 16:30

Bişeye de dalga geçmesen ne olur ya, sen uzmanlığı geçen yıl almadın mı?


Osman2019
Aday Memur
21 Eylül 2023 16:42

İnsanlar artık kafayı sıyırmış ciddi bir konuda bile dalga geçiliyor çok yazık cokkk

Peliniin, 1 saat önce

Bişeye de dalga geçmesen ne olur ya, sen uzmanlığı geçen yıl almadın mı?


bulaşşıkk
Memur
21 Eylül 2023 16:45

Yazık bu sene sınav çok kazık ücretiyle birlikte duble kazık hemi de

Osman2019, 55 dk. önce

İnsanlar artık kafayı sıyırmış ciddi bir konuda bile dalga geçiliyor çok yazık cokkk


Peliniin
Aday Memur
21 Eylül 2023 16:46

Aynen iyi ki bu sene girmiyorsun yoksa senin işin zordu :))

bulaşşıkk, 52 dk. önce

Yazık bu sene sınav çok kazık ücretiyle birlikte duble kazık hemi de


Peliniin
Aday Memur
21 Eylül 2023 16:51

Benim sorum arada kaynamasın arkadaşlar biriniz bakıp bi söyleyin lütfen kafama takıldı


melcea
Genel Müdür
21 Eylül 2023 17:06

Oyle yaziyormus baskalarinda da.

Peliniin, 46 dk. önce

Benim sorum arada kaynamasın arkadaşlar biriniz bakıp bi söyleyin lütfen kafama takıldı


Peliniin
Aday Memur
21 Eylül 2023 17:14

Teşekkürler hocam

melcea, 31 dk. önce

Oyle yaziyormus baskalarinda da.

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