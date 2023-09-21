KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Eylül 2023 16:47
Almanca atama kayma

Arkadaşlar merhaba


Hacer2022
21 Eylül 2023 16:49

Arkadaşlar merhaba alm öğretmenliği sıralamam 118 diyelim ki 100 atama olacak sizce şansım var mı

Toplam 1 mesaj

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