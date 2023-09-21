Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 17:09
Belediyeden Sağlık Bakanlığına geçiş

Merhabalar iyi forumlar hali hazırda Belediyede Zabıta Memuru olarak görev yapmaktayım mezuniyetim Çevre Sağlığı ve Sağlık Bakanlığında Tekniker olarak çalışmak istiyorum nasıl bir yol izleyebilirim? Konu hakkında bilgili kişiler bana bir yol gösterirlerse çok memnun olurum.

İkinci sorum ise nişanlım sözleşmeli temizlikçi olarak atandı Eş durumundan yanına gidebilir miyim yoksa çakılı personel olduğum için onu mu benim yanıma verirler? Şimdiden yarcımdı olan herkese çok teşekkür ederim.

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