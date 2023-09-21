Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 17:29
Cezaevinde gece nöbeti
Merhaba arkadaşlar gece vardiyasında blogu terk etmeden 3 saat uyuyan memura kamera kayıtlarından bakılarak disiplin sorusturması açılıyor.Bunun icin savunmada neler söylenebilir.Yardımcı olabilir misiniz?

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