Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 17:36
merak ediyorum..

Sabiha Gökçen havalimanında çalışan var mı calisma şartları saatleri hakkında bilgisi olan varsa rica etsem.paylasir misiniz


plt.kaan
Aday Memur
21 Eylül 2023 17:42
görev listesi de ister misin? neyse şaka bı yana sabah 11 akşam 15.30 öğle arası 2 saat. akşam çalışma yok. eğer gece gidersen 4 gün tatil. yine de orada çalışan daha net bilgi verir. malum burasıni kimler takip ediyor bilemeyiz.

Dramagrl
Aday Memur
21 Eylül 2023 17:48
çevikten cıkıp mı gideceksin
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