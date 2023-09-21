merak ediyorum..

görev listesi de ister misin? neyse şaka bı yana sabah 11 akşam 15.30 öğle arası 2 saat. akşam çalışma yok. eğer gece gidersen 4 gün tatil. yine de orada çalışan daha net bilgi verir. malum burasıni kimler takip ediyor bilemeyiz.

görev listesi de ister misin? neyse şaka bı yana sabah 11 akşam 15.30 öğle arası 2 saat. akşam çalışma yok. eğer gece gidersen 4 gün tatil. yine de orada çalışan daha net bilgi verir. malum burasıni kimler takip ediyor bilemeyiz.