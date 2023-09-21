Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 19:38
Bakanlıklar arası geciş 4b

Arkadaslar su an aile bakanlığında asdep olarak çalışıyorum. 2023 agustosta atanip basladim.Mezuniyetim sosyal hizmet lisans. Saglik bakanlığı alima cikarsa sosyal calismaci unvanina başvurup geciş yapabilir miyim?

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