Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


21 Eylül 2023 19:48
isemkitap

Arkadaşlar " https://www.isemkitap.com/ " bu siteden kesinlikle kitap almayın. Ellerinde olmayan kitapları satıyorlar ve günlerce bekletiyorlar. Aramak istediğinizde kimseye ulaşamıyorsunuz. yaklaşık 1 saat bekledim telefonda tam sıra geldi bu seferde sistemden düşürdüler, bilerek insanları oyalıyorlar. Sizleri uyarmak istedim uzak durun bu siteden


olsaolurmu
Aday Memur
21 Eylül 2023 19:58

Benim 2020 de 2 ay sonra sonra gelmişti. Tüketici haklarına şikayet edin

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