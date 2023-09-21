Ekonomiden anlayan arkadaşlar birşey danışcam

Hayırlı akşamlar . Benim 900 bin TL bandında bir arabam var. Model yükseltmek istiyorum ve bu nedenle de kredi çekmek istiyorum. Biliyorum şuan kredi oranları yüksek ve aylık taksitleri beni yoracak. Fakat ocak zammından sonra taksitleri rahat ödeyebilirim. Bir yandan da dolar artıcak deniyor bu nedenle de sıfır araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum. Bir yandan da araba piyasası kredi verilemediğinden ötürü durma noktasında ve araba fiyatların düşeceği söyleniyor. Arabamı satmazsam ve otomobil fiyatları düşerse alacağım arabanın fiyatı da otomatik olarak düşer peki ya krediler böyle verilmemeye devam eder ve bu süre zarfında dolar yükselelirse sıfır araba fiyatları artarsa benim hayalim daha da uzaklaşırsa ? Yani kafam çok karışık napmalıyım arkadaşlar ?