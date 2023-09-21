Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 20:02
Norm işlemleri
Yönetmelikte ilkokullarda 100 öğrenciye bir müdür yardımcısı diyor. Fakat 85 ögrenci olan bir okula norm verilmiş. Yönetmeliğe göre müdür normu verilmesi gereken ayrı binadaki farklı türde okula müdür normu verilmezken, norm verilmemesi gereken yere norm veriliyor. İdareci norm işlemlerini okul mu yoksa bakanlık mı yapar? Bu nasıl olmuş olabilir?

atahoca
Genel Müdür
21 Eylül 2023 20:23

Maddeleri de biz yazalım.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Müdür norm kadrosu

MADDE 5- (1) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilir.

(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.

(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

(5) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez.

(6) (Ek: RG-18/8/2022-31927-C.K.-5975/

İlkokul müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 8- (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;

a) 100-601?e kadar 1,

b) 601-1201?e kadar 2,

c) 1201-1801?e kadar 3,

ç) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) 1801-2401?e kadar 4,

d) (Ek: 17/10/2016-2016/9488 K.) 2401 ve daha fazlası için 5,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Norm kadroların onaylanması

MADDE 25- (1) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır.

(2) Bakanlıkça onaylanan ve valiliklere bildirilen norm kadro çizelgeleri, bildirildikleri tarihi takip eden 15 gün içerisinde; il millî eğitim müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlüklerince de ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine bildirilir.


SSelmasss
Şube Müdürü
21 Eylül 2023 20:38
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına ilişkin yönetmeliğin 5. maddesinin 2. bendinde "Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilir. Benim kastettiğim müdür normu bu maddeyle ilgili hocam. Sizin yazdıklarinizda öğrenci sayısı fazla olan kısmı özel öğretim kurumları için geçerli. Yazdiklarinizda son paragraflardan anladığım okul yapıyor bakanlık onay veriyor öyle mi?
atahoca, 56 dk. önce

Maddeleri de biz yazalım.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Müdür norm kadrosu

MADDE 5- (1) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verilir.

(2) Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilir.

(3) Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilir.

(4) Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilir.

(5) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez.

(6) (Ek: RG-18/8/2022-31927-C.K.-5975/

İlkokul müdür yardımcısı norm kadrosu

MADDE 8- (1) İlkokullarda, öğrenci sayısı;

a) 100-601?e kadar 1,

b) 601-1201?e kadar 2,

c) 1201-1801?e kadar 3,

ç) (Değişik: 17/10/2016-2016/9488 K.) 1801-2401?e kadar 4,

d) (Ek: 17/10/2016-2016/9488 K.) 2401 ve daha fazlası için 5,

müdür yardımcısı norm kadrosu verilir.

Norm kadroların onaylanması

MADDE 25- (1) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır.

(2) Bakanlıkça onaylanan ve valiliklere bildirilen norm kadro çizelgeleri, bildirildikleri tarihi takip eden 15 gün içerisinde; il millî eğitim müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlüklerince de ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine bildirilir.


atahoca
Genel Müdür
21 Eylül 2023 21:11

Hocam, şu kısmı da değerlendiriniz.

MADDE 5- (5) (Değişik: 30/10/2017-2017/10939 K.) Eğitim kampüsü için bir müdür norm kadrosu verilir. Eğitim kampüsü içerisinde yer alan eğitim kurumları için ayrıca müdür norm kadrosu verilmez.

Diğer kısım için şu maddeler daha açıklayıcı..

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları

MADDE 23- (1) (Değişik: 17/10/2016 - 2016/9488 K.) Proje okullarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kurumlarının Bakanlıkta bağlı oldukları birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

(2) Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu, (Ek : RG-27/6/2019-30814/1241 K.) Açık Öğretim İmam-Hatip Lisesi, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, (Değişik ibare : RG27/6/2019-30814/1241 K.) ölçme değerlendirme merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, (Değişik ibare : RG-27/6/2019-30814/1241 K.) Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.

(3) (Ek: 17/10/2016 - 2016/9488 K.) Sınıfları bilişim teknolojisi araçları ile donatılmış olan eğitim kurumlarından bilişim teknolojisi alanı norm kadrosu bulunmayanların bilişim teknolojisi alanı norm kadroları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

Norm kadro belirlemeye yetkili birimler

MADDE 24- (1) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.

Norm kadroların onaylanması

MADDE 25- (1) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları Bakanlıkça onaylanır.

(2) Bakanlıkça onaylanan ve valiliklere bildirilen norm kadro çizelgeleri, bildirildikleri tarihi takip eden 15 gün içerisinde; il millî eğitim müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim müdürlüklerince de ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine bildirilir

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