Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Eylül 2023 20:10
Tayin Nedeniyle Promosyon İadesi
Vakıfbank ile anlaşmalı iken Halkbankasına geçtik tayin nedeniyle. Halkbankasi 21.000 tl promosyon yatırdı. Vakıfbank ise 21.750 tl aldı benden. 750 tl cebimden verdim. iki bankada sorun bizde kaynaklı değil diyor. Bu durumla karşılaşan var mı?

Patron006
Aday Memur
21 Eylül 2023 20:43
bazı iller promosyonlar tayin durumunda iade edilmez diye sözleşme yapmış. tayin olup iki kere promosyon alanı gördüm
Toplam 1 mesaj

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