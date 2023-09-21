Tayin Nedeniyle Promosyon İadesi

Vakıfbank ile anlaşmalı iken Halkbankasına geçtik tayin nedeniyle. Halkbankasi 21.000 tl promosyon yatırdı. Vakıfbank ise 21.750 tl aldı benden. 750 tl cebimden verdim. iki bankada sorun bizde kaynaklı değil diyor. Bu durumla karşılaşan var mı?

Vakıfbank ile anlaşmalı iken Halkbankasına geçtik tayin nedeniyle. Halkbankasi 21.000 tl promosyon yatırdı. Vakıfbank ise 21.750 tl aldı benden. 750 tl cebimden verdim. iki bankada sorun bizde kaynaklı değil diyor. Bu durumla karşılaşan var mı?