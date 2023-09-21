Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Eylül 2023 20:50
enflasyon canavari tuik ve yüzde talep eden memurlar

20 eylül 2022 kıyma fiyatı. 117,75 tl/kg

20 eylül 2023 kıyma fiyatı. 289,90 tl/kg

bir yıllık artış = 289,90/117,75= 2,46 kat.

yani % 146 enflasyon.

emeği geçen herkese selam eder, tuik'in ve issiz bankamatik memurlarimizizn başarılarının devamını dilerim.

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