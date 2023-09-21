KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Eylül 2023 20:51
TDS de Çalışma Ortamları

Merhaba. Evde Sağlık Hemşiresi olan arkadaşım hastalara gitmediği zamanlarda şahsi odasında. TDS nin de pek çok çalışma alanı var, bu alanlar arasında kadın ağırlıklı ya da bireysel çalışılan yer bilen var mı? Elbette TDS de farklı görevlendirmeler oluyor ama il-ilçe olarak bahsettiğim tarzda kurum önerisi yapabilecek olan varsa özelden de yazabilir. Teşekkürler

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