Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Eylül 2023 22:06
aday memur
selamlar herkese bir sorum olacak bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim ..25 Kasım'da sözleşmeli personel olarak başladım ..28 Kasım 2022 de kadro süreci başladı .. 15 Mart 2023 tarihinde 4c aday memur olarak hizmet sürecim başladı .aday memurluk sürecim ne zaman biter ..tayin hakkını ne zaman elde edebilirim ? teşekkürler

hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Eylül 2023 22:12
Kurum asaletinizi ne zaman onaylarsa o zaman biter. 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. Hangi kurumda çalıştığınızı bilmeden tayin ile ilgili yorum yapılamaz.

arcadia26
Aday Memur
21 Eylül 2023 22:13
teşekkürler sağolun SGK da çalışıyorum
hsnd, 52 dk. önce
Kurum asaletinizi ne zaman onaylarsa o zaman biter. 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. Hangi kurumda çalıştığınızı bilmeden tayin ile ilgili yorum yapılamaz.
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