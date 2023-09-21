selamlar herkese bir sorum olacak bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim ..25 Kasım'da sözleşmeli personel olarak başladım ..28 Kasım 2022 de kadro süreci başladı .. 15 Mart 2023 tarihinde 4c aday memur olarak hizmet sürecim başladı .aday memurluk sürecim ne zaman biter ..tayin hakkını ne zaman elde edebilirim ? teşekkürler

selamlar herkese bir sorum olacak bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim ..25 Kasım'da sözleşmeli personel olarak başladım ..28 Kasım 2022 de kadro süreci başladı .. 15 Mart 2023 tarihinde 4c aday memur olarak hizmet sürecim başladı .aday memurluk sürecim ne zaman biter ..tayin hakkını ne zaman elde edebilirim ? teşekkürler