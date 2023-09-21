Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 22:29
Kuran'a saygısız davranılan yerlerden biri.. Mersin Mahmut Arslan Anadolu Lisesi

Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum, yaklaşık 5-10 gün önce, Mersin Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'ne uğramıştım. Okula gelmişken, burada mescid vardır, namazımı da kılayım dedim. Kadınlar için kolay olmuyor, her yerde namaz kılamıyoruz, zaten vakitte daralmıştı.

Banyo kadar küçük bir mescit varmış. İçeriye girdiğimde şok oldum. 50 cm yükselikteki pencere kenarına Kuranlar koli içine doldurulup atılmış. Birkaç tanesi de koli dışında. Benim atalarımdan öğrendiğime göre, Kuran göbek hizasından yukarıda tutulur ve hürmet gösterilir. Burada ise diz kapağı hizasından aşağıya, pencere kenarına öylesine bırakılmış.

Eyyy o okulun müdürü, müdür yardımcısı ve din kültürü öğretmenleri!.. Ve diğer öğretmenleri!..

Size sesleniyorum..

Müslüman değilseniz bile, müslümanların inancına , gelenek ve göreneklerine saygılı davranacaksınız. Bayrak yere atılmayacağı gibi kutsal kitabımız da diz kapağı altına, pencere kenarına bırakılmaz. Yıllardır bu böyle bilinir, siz hangi millettensiniz veya dindensiniz ki Kurana saygısızlık yapma hadsizliğini gösteriyorsunuz?

Yazıklar olsun size!..

Bir tane de mi yok aranızda, o rezaleti görüp düzeltecek biri? Hiç mi bulamadınız 2 raflı kitaplık? Allah belanızı versin sizin.

Maalesef koskoca okul, yeni yapılan büyük okullardan ve sanırım proje lisesi. Ama mescit diye ayrılan yer, miniciik, banyo kadar bir yer. Ve yanılmıyorsam okuldaki tek mescit orası. Çünkü ben çıktıktan sonra mescide bir adam girdi, iyi ki ben rukü ve secde yaparken girmemiş!..

Fotoğraf:


nisabusra
21 Eylül 2023 22:30

FOTOĞRAF:

https://i.hizliresim.com/op2cuae.JPG


nisabusra
21 Eylül 2023 22:31

FOTOĞRAF


gensrik947
Aday Memur
21 Eylül 2023 22:38

Bu konuyu cimere yazın. Oldukça ilgi duyacaklardir. Forumdakileri pek açmaz kanımca. Onlar 50 kere tayin yaptırıp sonra iptal ettirme derdindeler


nisabusra
21 Eylül 2023 22:43

Müslüman bir öğretmen vardır ve bu sorunun düzeltilmesi için bir şeyler yapar diye düşünmüştüm.

Müslüman öğretmenler ilgilenmezse,

ateist, deist veya farklı inançlardan olup, inançlara saygılı olmayı öğrenmiş bilgili ve kültürlü bir öğretmen vardır belki.

gensrik947, 26 dk. önce

Bu konuyu cimere yazın. Oldukça ilgi duyacaklardir. Forumdakileri pek açmaz kanımca. Onlar 50 kere tayin yaptırıp sonra iptal ettirme derdindeler

Toplam 4 mesaj

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