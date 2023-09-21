Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Eylül 2023 22:38
Destek eğitim

Arkadaşlar hafta içi 25 saat dersim var ortaokul öğretmeniyim. 8 saat dyk açacağım.Ayrıca Destek eğitim de vermeyi düşünüyorum 7 saat bu mümkün mü destek eğitimde saat sınırlaması var mı


bersan_42
Şef
21 Eylül 2023 22:58

toplamda 40 saate kadar olabilir.

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