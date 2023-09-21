KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Eylül 2023 23:30
2023/1 ile Malatya B.B atananlar

Malatya büyükşehir belediyesine atananlar süreçle ilgili bilgisi olan var mı?

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