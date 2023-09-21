bakan 68bin öğretmen ihtiyacı olduğunu açıklamıştı tüm haber siteleri atama sayısı olarak haber yapmış ama birtek ben mi bu sayının tamamını atamazlar diye düşünüyorum ?

bakan 68bin öğretmen ihtiyacı olduğunu açıklamıştı tüm haber siteleri atama sayısı olarak haber yapmış ama birtek ben mi bu sayının tamamını atamazlar diye düşünüyorum ?