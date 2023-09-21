KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Eylül 2023 23:53
atama sayısı
bakan 68bin öğretmen ihtiyacı olduğunu açıklamıştı tüm haber siteleri atama sayısı olarak haber yapmış ama birtek ben mi bu sayının tamamını atamazlar diye düşünüyorum ?

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Aday Memur
22 Eylül 2023 00:15

Hayır, siz yalnız değilsiniz. 68 bin öğretmen ataması, son 20 yılın en büyük atama sayısıdır. Bu nedenle, bu sayının tamamının atanması mümkün olmayabilir.

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