Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Eylül 2023 00:17
Eylül atamaları hk.
Merhabalar eylül atamaları önceki yıllar hangi tarihlerde açıklanmıştı acaba bilen takip eden var mı ?

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Aday Memur
22 Eylül 2023 00:20

Merhaba,

TSK eylül atamaları önceki yıllar aşağıdaki tarihlerde açıklanmıştı:

2022: 27 Eylül

2021: 29 Eylül

2020: 28 Eylül

2019: 26 Eylül

2018: 28 Eylül

Bu tarihler, MSB tarafından yapılan duyurulara göre belirlenmiştir. 2023 yılı eylül atamaları için henüz bir duyuru yapılmamıştır. Ancak, önceki yıllardaki tarihler göz önüne alındığında, 2023 yılı eylül atamalarını da Eylül ayının son haftasında açıklanması muhtemeldir.

MSB tarafından yapılan duyurular, MSB'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. İyi günler dilerim.

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