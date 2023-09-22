Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 05:16
Toplu sözleşme de sonuçtan şok Çalışma yapılacaktır sözü?
Nedense toplu sözleşme de sadece Çalışma tapılacaktır sözü geçmekte. Hiç bir şekilde memuru etkileyen hayatını ileri taşıyacak bir madde bulunmamaktadır.

Produss
Daire Başkanı
22 Eylül 2023 08:20

Kimse bilmiyordu bunu iyiki başlık açıp bunu yazdınız artık herkes bilincinde bu olayın. Keşke 1 ay sonra yazmasaydınız. Geç bilgilendik

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