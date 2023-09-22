Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 08:24

Forumda her yerde çıkan saçma reklamlardan sıkıldınız mı?
Bu ne arkadaş her yerde reklam var. Bir konuda 10 tane reklam çıkıyor. Yorumların arasında bile reklam var. Site yönetiminin memura 1 kuruş faydası yok, yapılacak zamları bütçe açığı olur diye eleştirir. İş para kazanmaya geldimi her yere reklam koy!

Bu ankete 11 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Bu ne arkadaş her yerde reklam var. Bir konuda 10 tane reklam çıkıyor. Yorumların arasında bile reklam var. Site yönetiminin memura 1 kuruş faydası yok, yapılacak zamları bütçe açığı olur diye eleştirir. İş para kazanmaya geldimi her yere reklam koy!

Produss
Daire Başkanı
22 Eylül 2023 08:26

Çok abarttınız çok umarım size rakip bir site açılırda hepimiz oraya geçeriz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akademisyenlerin Bitmek Bilmeyen Ek Zam Talebi2023 Eylül maaşlarımızı yazalım8077 TLye bilen biri açıklık getirsinBakan en düşük memur maaşı %50 artarak 33 bin TL diyerek 8077 seyyanen zammada zam gelecegini tescilİcra harcı ne kadar?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Eylül enflasyonuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEn düşük memur maaşı 33 binMEB Görevde Yükselme Atama Kılavuzu

Sözlük

gözünüzü iyi kullanın 2 humar 1 siyah dolar 1 şu an çalan şarkı 5 17.louis 1 maaş 6 laçin 1 yas 2 alıç 1 jim morrison 1

Son Haberler

Öldüren temizlik: Banyoda kireç çözücü kullanan kadın öldü'Dublör' kullanarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyonSabah: Emeklinin ocak zam oranı belli olduMeteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerinin üzerine çıkacakBelediye Başkanı'nın zor anları: 80 metre yükseklikte mahsur kaldı

Editörün Seçimi

enflasyon canavari tuik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?