Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


22 Eylül 2023 08:38
Evliliğe yönelik bayan öğretmen arkadaşlarla tanışmak isterim.

yaşım 40, lisans öğretmenlik mezunuyum, kamuda farklı bir alanda çalışıyorum. boşandım , iç anadolu da bir ilde yaşıyorum. benim gibi boşanmış, çocuğu olan bayan öğretmen arkadaşlarla tanışmak isterim.


Ahmedim Ahmedim
Müsteşar Yardımcısı
22 Eylül 2023 11:24

negıda güze boşanmış gurtulmuşun

yagma gendi başını gıyma gendine

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