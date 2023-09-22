Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2023 08:55
Soruşturma
Meslekten ihraç gerektiren bir soruşturma ile ilgili polis başmüfettişliği ceza verilmesine yer olmadığı şeklinde rapor tanzim ettiği hallerde disiplin kurulu ceza tayin edebilir mi ?

E.Kayı Han
Editor
22 Eylül 2023 09:13

Ceza tayin edebilirler ancak yapacaklarını sanmam. Netice de müfettiş gerek yok demiş.


policeman2004
Aday Memur
22 Eylül 2023 09:13
teşekkürler.
E.Kayı Han, 3 saat önce

Ceza tayin edebilirler ancak yapacaklarını sanmam. Netice de müfettiş gerek yok demiş.


E.Kayı Han
Editor
22 Eylül 2023 09:15

Rica ederim iyi çalışmalar dilerim.

policeman2004, 3 saat önce
teşekkürler.
Toplam 3 mesaj

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