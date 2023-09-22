KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2023 09:21
Planlanan atama ne zaman olur

Merhaba planlanan atama sizce ne zaman olur?

Çok Yazılan Konular

Tds olarak atandımTıbbi sekreter yeni atamaTDS özel hastaneler Hangi hastaneyi tercih etmeli

Sözlük

tello halayı 1 dengbej 1 Dilruba 2 ilteriş kağan 1 radyo 1 hangover 1 Sen ne anlatıyon be abla gözünü seviyim be abi 2 hare krishna 1 banlamak 1 jim morrison 1

Son Haberler

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanıCenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladıAstsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildiÖğrenciler ev arayışında, emlak dolandırıcıları iş başında

Editörün Seçimi

Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?