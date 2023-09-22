Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


22 Eylül 2023 10:09
memur emeklisi eşi ölen dul kadın vefat eden babasının ssk maaşını alabiliyor mu annesi sağ.

eşi emekli sandığından emekli vefat etmiş dul kadın babası ssk lı vefat etmiş, maaşını annesi alıyor hem dul hem yetim aylığı alabiliyor mu

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