Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 10:54
Sendika aidatı

Bedelli askerlikten dolayı 1 ay aylıksız izin alacağım ve askerde olduğum vakit sendika aidatı yatması gerekiyor. Bu ay maaş almayacağımdan dolayı sendika aidatı hakkımda ortadan kalkmış mı oluyor. Bilen var mıdır.

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