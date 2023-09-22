Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 10:57
işçinin KPSS girmeden memur olmak istemesi sorunu

KPSS girmeyen işçinin maaşımemur olmak istemesi.


fakir.adam
Şube Müdürü
22 Eylül 2023 11:51

senin sorununda türkçe bilmemen ellam.

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