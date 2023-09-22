Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 11:15
Eğitimde Drama Teknikleri

Bu eğitimi aldığımda ders dışı eğzersiz açabiliyormuyum arkadaşlar ?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Eylül 2023 11:39

Aklın fikrin para. Once bir doktora gorunmen lazim.


onur6319
Aday Memur
22 Eylül 2023 11:40

oo, küçük kız =) klavye delikanlısı. =) seni burda rezil ettiğimi herkes biliyor, delikanlı ol biraz. =)

SorunCevaplayıN, 14 dk. önce

Aklın fikrin para. Once bir doktora gorunmen lazim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Eylül 2023 11:44

Erkek olup telefon numarasını atamayan sensin. Bari okulunun adını ver orayı arayım ama sende o cesaret ne arar :) ancak benden öğrendiğin kelimeleri burda kullanırsın. Mesai saatinde ne işin var burda git çalış:)

onur6319, 13 dk. önce

oo, küçük kız =) klavye delikanlısı. =) seni burda rezil ettiğimi herkes biliyor, delikanlı ol biraz. =)


onur6319
Aday Memur
22 Eylül 2023 11:45

Telefon numaram açtığım konuda var, ben seni rezil etmekten bıktım gerçekten, sen utanmaktan bıkmadın, ben üzülüyorum senin adına =)

SorunCevaplayıN, 9 dk. önce

Erkek olup telefon numarasını atamayan sensin. Bari okulunun adını ver orayı arayım ama sende o cesaret ne arar :) ancak benden öğrendiğin kelimeleri burda kullanırsın. Mesai saatinde ne işin var burda git çalış:)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Eylül 2023 11:47

Aynen var. Rezil olan sensin. Bak yöne yapamıyorsun. At bak nasıl arıyorum okulu seni ::) ama sende o cesaret ne arar anca mesai saatinde burda zaman öldür. Cahil

onur6319, 8 dk. önce

Telefon numaram açtığım konuda var, ben seni rezil etmekten bıktım gerçekten, sen utanmaktan bıkmadın, ben üzülüyorum senin adına =)


onur6319
Aday Memur
22 Eylül 2023 11:47

küçük kız =) klavyeden artistlik yaparsın sen anca.

SorunCevaplayıN, 6 dk. önce

Aynen var. Rezil olan sensin. Bak yöne yapamıyorsun. At bak nasıl arıyorum okulu seni ::) ama sende o cesaret ne arar anca mesai saatinde burda zaman öldür. Cahil

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Neden PDR bölümünü kıskanıyorsunuz ?Sınıfta hakimiyet kuramıyorumKuran'a saygısız davranılan yerlerden biri.. Mersin Mahmut Arslan Anadolu LisesiÖğretmenlerin haftanın 5 günü 8/17 okulda bulunmaları gerekliliğiMaaş Farkı Hesaplamasında 8000 TL Seyyanen Zam Dikkate Alınıyor Mu ?Uzman öğretmenlik 530 TL!uzman öğretmen maaşı ocak?ta 42000 lira olacak. Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

obruk 1 elifi elifine 1 fatih koparan 2 katakomb 1 arjantin hikayeleri 2 yılancık taşı 1 jim morrison 1 humar 1 market pizzası 1 Yağlı güreş 2

Son Haberler

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandıFilenin Sultanları'ndan 5'te 5KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanıCenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladıAstsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

Editörün Seçimi

Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?