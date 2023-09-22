Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2023 11:17
İlk iş başı hakkında

merhaba arkadaşlar. son alımlarda başvurum olmuştu. mülakatlar tamamlandı. bugün yarı sonuçlar açıklanacak. sonuçların sitede açıklandığı andan itibaren olan süreci paylaşabilir misiniz ? ona göre şimdiki isyerime istifamı bildireceğim


bismi93
22 Eylül 2023 11:26
2 kişilik kontenjan açıldı, 3 kişi başvurduk, 2 kişi mülakatları tamamladık. şu anlık olumlu gözüyle bakıyoruz
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