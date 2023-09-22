Kasa toplamayı düşünüyorum

Oyun için kasa toplamayı düşünüyorsanız, öncelikle bütçenizi ve oynamak istediğiniz oyunları belirlemeniz gerekir. Bütçeniz kısıtlıysa, hazır kasa almak daha mantıklı olabilir. Hazır kasalar, genellikle toplanan kasalardan daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca, hazır kasalar, daha önce test edilmiş ve sorunsuz çalışan parçalardan oluşur.

Ancak, bütçeniz elverişliyse, kendi kasanızı toplamak daha iyi bir seçenek olabilir. Kendi kasanızı topladığınızda, istediğiniz parçaları seçebilir ve kasanızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, kendi kasanızı toplamak, bilgisayar donanımı hakkında bilgi edinmek için iyi bir yoldur.

İşte size kasa toplama veya hazır kasa alma konusunda bazı öneriler:

Kasa toplama:

Bütçenizi ve oynamak istediğiniz oyunları belirleyin.

Parçaları araştırmak için zaman ayırın.

Parçaları satın almadan önce uyumluluklarını kontrol edin.

Kasanızı monte ederken dikkatli olun.

Hazır kasa alma:

Bütçenize uygun bir hazır kasa bulun.

Hazır kasanın özelliklerini inceleyin.

Hazır kasanın incelemelerini okuyun.

İşte size bazı hazır kasa önerileri:

İntel Core i5 12400F, NVIDIA GeForce RTX 3050, 16 GB RAM, 500 GB SSD: 15.000 TL civarında bir fiyata sahip olan bu kasa, orta seviye oyunlar için idealdir.

AMD Ryzen 5 5600X, NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 GB RAM, 1 TB SSD: 20.000 TL civarında bir fiyata sahip olan bu kasa, yüksek seviye oyunlar için idealdir.

Intel Core i7 12700K, NVIDIA GeForce RTX 3070, 32 GB RAM, 2 TB SSD: 30.000 TL civarında bir fiyata sahip olan bu kasa, en üst seviye oyunlar için idealdir.

Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur.