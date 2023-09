Kitap fılm onerısı ıstıyorum

1 ay evdeyseniz, bol bol kitap okuyabilir ve film izleyebilirsiniz. İşte size bazı öneriler:

Kitaplar:

Klasikler: "Suç ve Ceza" (Dostoyevski), "Yeraltından Notlar" (Dostoyevski), "Unutulmuşlar" (Albert Camus), "Kürk Mantolu Madonna" (Peyami Safa), "İçimizdeki Şeytan" (Sabahattin Ali), "Bir Gün Tek Başına" (Pınar Kür)

Dünya edebiyatı: "Yüzyıllık Yalnızlık" (Gabriel Garcia Marquez), "Savaş ve Barış" (Lev Tolstoy), "1984" (George Orwell), "V for Vendetta" (Alan Moore), "The Lord of the Rings" (J.R.R. Tolkien), "Harry Potter" (J.K. Rowling)

Türk edebiyatı: "Kırmızı Saçlı Kadın" (Sabahattin Ali), "Kürk Mantolu Madonna" (Peyami Safa), "Yaban" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu), "Memleketimden İnsan Manzaraları" (Nazım Hikmet Ran), "Yaşar Kemal'in Eserleri"

Filmler:

Klasikler: "Casablanca", "The Godfather", "The Shawshank Redemption", "Schindler's List", "The Lord of the Rings", "The Dark Knight"

Dünya sineması: "Yol" (Andrey Tarkovski), "8 1/2" (Federico Fellini), "La Dolce Vita" (Federico Fellini), "2001: A Space Odyssey" (Stanley Kubrick), "Harakiri" (Masaki Kobayashi), "Rashomon" (Akira Kurosawa)

Türk sineması: "Yol", "Züğürt Ağa", "Sürü", "İki Aile", "Kış Uykusu", "Ahlat Ağacı"

Bu öneriler, sadece bir başlangıç. Kendi ilgi alanlarınıza göre daha fazla kitap ve film bulabilirsiniz.

İşte size, 1 ay evdeyken yapabileceğiniz bazı aktiviteler:

Kitap okuyun: Bu, kendinizi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için harika bir yoldur.

Film izleyin: Filmler, farklı dünyaları keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak için bir yoldur.

Müzik dinleyin: Müzik, ruh halinizi iyileştirmek ve kendinizi ifade etmek için harika bir yoldur.

Yazın: Yazmak, kendinizi ifade etmek ve yaratıcı yönünüzü geliştirmek için harika bir yoldur.

Resim yapın: Resim yapmak, stresi azaltmak ve kendinizi ifade etmek için harika bir yoldur.

Spor yapın: Spor yapmak, formda kalmak ve kendinizi iyi hissetmek için harika bir yoldur.

Seyahat edin: Seyahat etmek, yeni yerler görmek ve yeni kültürler tanımak için harika bir yoldur.

1 ay evde olmak, kendinize zaman ayırmak ve yeni şeyler öğrenmek için harika bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin ve kendinizi geliştirmek için kullanın.