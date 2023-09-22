Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 11:55
Cumhuriyet İkramiyesi ?

Bayram ikramiyesi vermediler, bari bir maaş tutarı Cumhuriyet ikramiyesi verseler...


asillord
Genel Müdür
22 Eylül 2023 11:59

İkramiye sadece işçi kadrosuna verilir, diğerleri başka ülkenin çalışanı sanki...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akademisyenlerin Bitmek Bilmeyen Ek Zam TalebiEylül enflasyonu2023 Eylül maaşlarımızı yazalım8077 TLye bilen biri açıklık getirsin2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Bakan en düşük memur maaşı %50 artarak 33 bin TL diyerek 8077 seyyanen zammada zam gelecegini tescilİcra harcı ne kadar?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEn düşük memur maaşı 33 binAkademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesi

Sözlük

Fridanın Vazgeçme Eşiği Ve Mektubu 3 name 1 en kötü ilk randevu tecrübeleri 2 Dilruba 2 radyo 1 elifi elifine 1 şifre 1 fatih koparan 2 merli.sapere aude 1 stonehenge 1

Son Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlun'dan yeni anayasa açıklamasıKontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldüAnadoluJet uçağı iniş sonrası taksi yolu dışına çıktıÇocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 3 yaralıKonut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara zirvede arayı açtı

Editörün Seçimi

Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?