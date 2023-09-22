İcra hakkında acil cevap lütfen

Yok devrem ya öyle kolay değil artık en fazla maaşın dörtte birini kesebilir o da dosya sırasına göre panik yapmana gerek yok avukat seni korkutmak için yapıyor versin sıraya girer bir icram bittikten sonra diğerine geçer onun dışında eve haciz vesaire zor yani mahkeme kararı lazım şimdi zaten bir şey alamıyorlar üzerine araba vesaire varsa onlara tedbir koyabilirler

Yok devrem ya öyle kolay değil artık en fazla maaşın dörtte birini kesebilir o da dosya sırasına göre panik yapmana gerek yok avukat seni korkutmak için yapıyor versin sıraya girer bir icram bittikten sonra diğerine geçer onun dışında eve haciz vesaire zor yani mahkeme kararı lazım şimdi zaten bir şey alamıyorlar üzerine araba vesaire varsa onlara tedbir koyabilirler