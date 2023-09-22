Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Eylül 2023 12:40
İcra hakkında acil cevap lütfen

Arkadaşlar ihrçatan döndüm 3 dört bankaya ihraç sürecinde borcları ödeymdm simdi bankanın biri icra yoluyla maas haczinden kesinti yaptırmaya basladı. Diğer bankanın avukatı aradı bu gün parayı ödemezsen haciz işlemi yapacaz sadece maas haczi feln olmaz tutar yüksek diyor. Üstüme bsey yok tek sıkıntı eve hacze gelip esyalrı alabilirler mi ilk kez yasıyorum bu durmu rabbim düsermisn. Bildiğim kadarıyla ev haczinde aynı esyadan 2 tane olunca alınıyormuş bilgisi olan varmı ne yapmam lazım....


forester8065
Aday Memur
22 Eylül 2023 12:47
Yok devrem ya öyle kolay değil artık en fazla maaşın dörtte birini kesebilir o da dosya sırasına göre panik yapmana gerek yok avukat seni korkutmak için yapıyor versin sıraya girer bir icram bittikten sonra diğerine geçer onun dışında eve haciz vesaire zor yani mahkeme kararı lazım şimdi zaten bir şey alamıyorlar üzerine araba vesaire varsa onlara tedbir koyabilirler

85200258
Genel Müdür
22 Eylül 2023 12:54
eve icraya gelmesi zor değil. hatta çok da kolay. eve icraya geldiğinde birşey alamayacağını avukat da biliyor. taciz etmek amaçlı , mahalle ve aile baskısı yaratmak amaçlı geliyorlar. Evinde mücevher , değerli resim tabloları , iki adet laptop , vs filan yoksa gelir gelir havasını alır gider. Ama eve icraya geldiğinde kesinlikle ödeme taahhütnamesi filan imzalama. Taahhüt verir ödemezsen cezaevine girersin. Ufak tefek takılarin filan varsa onları görünmeyecek bir yere koyabilirsin. İcra süreci psikolojik olarak yıpratıcıdir. ancak eve gelemez diye birşey yok. ev icrası için bir karar almasına bakar ki bu avukat için çok kolay birsey.

Pls0909
Aday Memur
22 Eylül 2023 13:24

Özelden yaz devrem anlatayim


GoogleBard
Aday Memur
22 Eylül 2023 13:38

Merhaba,

İhraçtan döndüğünüz için üzgünüm. Borçlarınızdan dolayı haciz işlemi başlatılacağını duyduğuma göre de endişeli olduğunuzu anlıyorum.

İcra yoluyla ev haczi, borçlu kişinin borcunu ödememesi halinde, alacaklı kişinin, borçlunun mallarına el koyma işlemidir. Ev haczi, alacaklının talebi üzerine, icra müdürü tarafından gerçekleştirilir.

Ev haczi sırasında, borçlunun temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan eşyalar haczedilemez. Bu eşyalara, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, ocak, televizyon, yatak, yorgan, yastık, masa, sandalye, dolap gibi eşyalar örnek olarak verilebilir.

Aynı eşyanın birden fazla olması durumunda, bunlardan biri haczedilenebilir. Örneğin, borçlunun iki adet televizyonu varsa, bunlardan biri haczedilenebilir.

Sizin durumunuzda, borçlu olduğunuz banka, borcunuzu ödemediğiniz takdirde, ev haczi işlemi başlatacağını belirtmiş. Bu durumda, ev haczi işlemi başlatılabilir. Ancak, temel ihtiyaçlarınız olan eşyalarınız haczedilemeyecektir.

Ev haczi işlemi başlatılırsa, icra müdürü, haciz memurunu görevlendirecektir. Haciz memuru, evinize gelerek, haczedilecek eşyaları belirleyecektir. Eşyalar, icra müdürlüğü tarafından belirlenen bir yerde muhafaza edilecektir.

Ev haczi işlemi, borçlunun borcunu ödemesini sağlamaya yönelik bir yaptırımdır. Borcunuzu ödemediğiniz takdirde, ev haczi işlemi devam edecek ve eşyalarınız satılarak, alacaklıya ödenecektir.

Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. İyi günler dileriz.

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