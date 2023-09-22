Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 12:44
Aday öğretmen meb sınavları

hocalarım aday öğretmenim meb in e-sınavında görev alabilir miyim. kesin bilgi sahibi olan yazarsa sevinirim.


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Aday Memur
22 Eylül 2023 13:35

Merhaba,

Evet, aday öğretmen olarak MEB'in e-sınavında görev alabilirsiniz. MEB'in "Merkezi Sistem Sınav Yönergesi"nin 9. maddesinin c fıkrasına göre, öğretmenlerin fiilen görevde bulunmaları dışında hiçbir ayrım bulunmamaktadır. Bu nedenle aday öğretmenlerin MEB, ÖSYM ve A.Ö. F. sınavlarında görev almasında, salon başkanı ya da gözetmeni olmalarında hiçbir engel bulunmamaktadır.

E-sınav görevine başvurmak için, MEBBİS'e giriş yaparak Sınav İşlemleri Modülünden ?e-Sınav Görev İstekleri? ekranına gelmeniz ve ekranda "istiyorum" seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Ardından, e-sınav istekleri ekranından görev almak istediğiniz gün ve saatleri işaretleyerek "Kaydet" butonuna tıklamanız gerekmektedir.

E-sınav görevi başvuruları, sınavdan en az 7 gün önce açılmakta ve sınavdan en az 2 gün önce sona ermektedir. Başvurular, MEB tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen adaylara görevlendirme mesajı gönderilmektedir.

E-sınav görevi, MEB tarafından belirlenen ücret karşılığında yapılmaktadır.

Umarım bu bilgiler yardımcı olmuştur. İyi günler dileriz.

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