Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2023 13:18
Sağlık raporu

Merhaba arkadaşlar hemşire olarak çalışıyorum elimde ve kolumda kas atrofisi nedeniyle güçsüzlük mevcut bu durumda iş yerime sunabilecegim bir rapor almak istiyorum nasil bir yol izlemeliyim teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Eş durumu redToplu kadro sonrası aile birliği mazereti için 3 yıl doldurmak gerekli midirTDS YardımEş Durumunda PDCAğır engelli yakını tayini sonuçlandısağlık bakanlığı raporlu iken mazeret tayiniSağlık bakanlığı ünvan değişikliği mülakat sorularıŞözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıEş durumu İkinci üniversite

Sözlük

humar 1 gezilecek yer tavsiyesi 11 denetim 1 fatih koparan 2 Sen ne anlatıyon be abla gözünü seviyim be abi 2 pirinç 2 yeni kelime üretmek 1 şu an çalan şarkı 3 market pizzası 1 9-1-1 dizisi 1

Son Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlun'dan yeni anayasa açıklamasıKontrolden çıkıp duvara çarpan araçtaki 4 kişi öldüAnadoluJet uçağı iniş sonrası taksi yolu dışına çıktıÇocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 ölü, 3 yaralıKonut kiraları 5 yılda 10 kat arttı: Ankara zirvede arayı açtı

Editörün Seçimi

Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynıBir zabıt katibinin en büyük dramı sizce nedir?