Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Eylül 2023 13:25
Boşanma sonucu tayin Bilgi

Merhaba devrelerim İstanbula tercih dışı atanan polis memurlarındanım ev bark bulamadık. Heryer ateş pahası. Aile düzenim yerle bir oldu. Hiçliğin ortasındaki doğu görevimden sonra buraya atanmamla yuvamda yıkılıyor. Artık bıktım sizden öğrenmek istediğim boşanma sonrası tayin nasıl oluyor. kaç tercih yapıyoruz lütfen biri cevap versin.

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