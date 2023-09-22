Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Eylül 2023 13:45
İkinci üniversite

Su an hemşire olarak çalışıyorum ikinci bir üniversite okumayı düşünüyorum bunun emeklilikte bana nasıl bir faydası olur örneğin ikramiyemde bir artış olur mu


lDeimosl
Genel Müdür
22 Eylül 2023 14:33

Biyoloji, veterinerlik, eczacılık okursanız ve ünvan değişikliği yapabilirseniz ek göstergeniz yükselir. Onun dışında etkisi sıfır.

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