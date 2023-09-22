Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Eylül 2023 14:10
İcra Faizine İtiraz ettim.Banka Red Vermiş
Merhaba abilerim kardeşlerim.Bankanin icra faizine itiraz ettim.Fakat arabulucuk atadilar. Banka avukata red edin demiş.Bundan sonra ki süreç te ne yapmam gerekiyor

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