Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Eylül 2023 14:20
2023 Atamaları Adalet Bakanlığı

Merhaba, ben ilk defa sözlü mülakatlara katıldım 19 Haziranda fakat henüz açıklanmadı. Arkadaşlar katıldığımız şehrin sitesinde mi yoksa Adalet Bakanlığından mı açıklanacak bilgisi olan var mı ? Birde sizce ne zaman açıklanır 3 ayı geçti sözlü mülakat yapılalı ?


Burak Ozmen
Aday Memur
22 Eylül 2023 14:23
mülakata katıldığınız adliyenin sitesi yayınlayacak bizde heyecanla bekliyoruz ses seda yok maalesef
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