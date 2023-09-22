KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Eylül 2023 15:04
Belediye maaş

Merhabalar, belediyeler ard arda ilan açımındalar. maaş konusunda fikri olan varmı? Tekirdağ belediyesinin? ve tahsildar alımı yapıyor bu konuda bilgisi olan varmı


Ecrkzky
Aday Memur
22 Eylül 2023 16:35

Arkadaşlar kimsenin fikri bilgisi yokmu bir cevap verilse


Mehmet-şeker
Aday Memur
22 Eylül 2023 16:44

Her belediyenin ödediği maaş yetişir çünkü o yüzden kimse maaş konusunda net birşey söyleyemez ancak yaşadığı şehrin belediyesinin maaşını bilir onu da bilirse

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