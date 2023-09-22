Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


22 Eylül 2023 16:01
Kira sorununa çözüm

Arkadaslar bildiğiniiz gibi memurlar sırf kiralar yüksek olduğu icin gitmek istediği yere tayin isteyemiyor mesala istanula gitmek istiyor kira yüzünden gidemiyor ankaraya izmire antalyaya gidemiyor benim önerim şu hükümet memurlar icin 2+1 3+1 toki evi yapıp memurlara piyasa rayicinin altında memurların kolayca ödeyebileceği sekilde tahsis edebilir örnegin İstanbuldun avcılar semtinde normal kira 20000 ise 7000 liraya kiraya verilebilir bu semtine göre değisir böylece herkes gönül rahatlığı ile tayin ister il ve ilcelere göre kiralar farklılık gösterebilir .


Peliniin
Aday Memur
22 Eylül 2023 16:13

Sayın hocam öncelikle acilen bu yüzde 25 artış konusu hemen sonlandırılmalı, ev sahibinin geriye dönük tüfe zararı karşılanmalı kiracı tarafından, ondan sonra ev sahibi tüfe oranında artış hakkı güvencesi verildikten sonra bu kadar yüksek fiyat istemeyecektir ve evini boş tutan da kiralık yazacaktır, şu an bu 25 yüzünden evi boş olan kiralık ilanı vermiyor veren de en az 5 bin fazla söylüyor bu uygulama yarından tezi yok bitmeli

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