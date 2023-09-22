Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Eylül 2023 16:47
Pomem güvenlik soruşturması

Merhaba arkadaşlar benim kamu davası açılmasının ertelenmesi kararım var trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan pomemde okula girdikten sonra bir problem olur mu

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