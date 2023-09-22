Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Eylül 2023 17:25
Bankalar kredi verir mi?

Arkadaşlar 2019 yılında bankadan aldığım konut kredisi yasal takibe girdi avukata düştü. Daha sonra banka ile anlaşıp yapılandırma yaptık. Borcumu geçen hafta tamamen bitirip takibi kapattık. Şuan ek hesap kredi kartı vs hiçbir bankaya bir kuruş borcum yok. Kredi kartım bile yok. Bankalar ihtiyaç kredisi verir mi şimdi?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
22 Eylül 2023 19:35

Sorununuzun cevabıni bilemiyorum ama bunu sanki buraya değil de bankaya sorsanız daha mantıklı gibi.


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
22 Eylül 2023 19:43

Öncelikle kredi puanınızı öğrenin. 1900'e na kadar yakınsanız ihtimal artar. 1300/1400 fena sayılmaz.

Enpara ve Garanti en kolay kredi sağlayan bankalar. En azından benim için böyle oldu şimdiye kadar.

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