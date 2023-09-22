4/B Söz. Memur Başka Kuruma Atanma Hakkında

2022 KPSS puanımla dış alımdan kazandığım 4/B Söz. Tekniker olarak X bakanlıkta çalışmaktayım. Kiralar pahallı, şehrin yaşamı pahalı maaşım beklentimin çok altında ve evlenmek için birikim yapmam gerekirken

ben zor geçiniyorum. Bu sebeplerden dolayı kendi memleketimde herhangi bir

memurluğa tercih verip atanmak istiyorum. Bu konu hakkında net bilgi bulmak çok zor ortalıkta bir sürü kirli bilgi var benim durumumda olan ve atananlar varsa bilgilerine muhtacım. Damdan düşeni damdan düşen anlar..

Kıymetli yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.